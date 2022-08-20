İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.