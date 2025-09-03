Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Transfer Bouchouari, Trabzonspor için geliyor! - Futbol Haberleri

        Bouchouari, Trabzonspor için geliyor!

        Trabzonspor Saint-Etienne forma giyen Benjamin Bouchouari ile anlaştı oyuncu sağlık kontrolleri için Türkiye'ye gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 14:34 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bouchouari, Trabzonspor için geliyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'yi yeniden gündemine aldı.

        Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki Faslı oyuncu için Fransız ekibine yeni teklifini iletti. Teklifi kabul eden Saint-Etienne ve oyuncu bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelecek.

        Geçen sezon Saint-Etienne formasıyla Fransa liginde 25 maçta görev yapan Bouchouari, takımına 1 gollük katkı sağladı.

        Benjamin Bouchouari, 5 haftası geride kalan Fransa 2'nci liginde henüz forma giyemedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Habertürk Anasayfa