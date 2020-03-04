04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Botta darbedilen Suriyeli Almusa: "Doğmamış bebeğim bile bu zulme maruz kaldı"
- Avrupa'ya geçmek için lastik botla açıldıkları Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca uzaklaştırılmak istenirken sopayla darbedilen beş aylık hamile Sawsan Almusa, botta yaşadıkları korku dolu anları anlattı - Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan ve tedavisi yapılan Almusa: - "Bana vurulurken hamile olduğumu hiç görmediler mi? Bir de kucağımda küçük çocuğum vardı. Yaşadıklarıma hala inanamıyorum, çok canımız acıdı" - "Orada darbedilmemiz bizi çok incitmedi ama dünyanın bu şiddete seyirci kalması daha çok canımı acıttı. İnsan gibi muamele görmek ve yaşamak istiyoruz"
DURMUŞ GENÇ - Ege Denizi'ne açıldıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenirken sopayla darbedilen düzensiz göçmenlerden beş aylık hamile Sawsan Almusa, yaşadıkları şiddete dünyanın seyirci kalmasının, canını daha çok acıttığını söyledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden önceki gün Ege Denizi'ne açıldıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenen ve sopayla darbedilen 20 yaşındaki Almusa'nın Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisi sona erdi.
İki yaşında oğlu da olan hamile kadın, darp raporu aldı.
Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılıp kıyıya getirilen Almusa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin bulunduğu botta ölümle karşı karşıya bırakılmak istendiklerini söyledi.
Yaşadıkları olayı anlatmanın çok zor, unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Almusa, Yunanistan sınırına geçtikten sonra iki Yunan botu tarafından karşılandıklarını, bottaki Yunan askerlerinin şiddet içeren tavırlarına maruz kaldıklarını bildirdi.
Teknelerinin, oluşturulan dalgalarla batırılmaya çalışıldığını ve silahla ateş edildiğini anlatan Almusa, ailesiyle hasta babasının tedavisi için Almanya'ya geçmek zorunda olduklarını, bunun için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
- "Dünyanın bu şiddete seyirci kalması daha çok canımı acıttı"
Almusa, yapılan kötü muameleyi hiç hak etmediklerini belirterek yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
"Bana vurulurken hamile olduğumu hiç görmediler mi? Bir de kucağımda küçük çocuğum vardı. Yaşadıklarıma hala inanamıyorum, çok canımız acıdı. Yunanistan Sahil Güvenliği ile üç saat mücadele verdik. Bize hakaret edip sopayla vurdular, teknemizin motorunu da indirdiler. Nasıl böyle bir şiddet gösterdiler hala aklımız almıyor. Botumuzu Sahil Güvenliğe bağlayarak Türkiye sınırına götürüp bıraktılar. Bizi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı ve suyun ortasından aldı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Daha doğmamış bebeğim bile bu zulme maruz kaldı."
Orada darbedilmelerinin kendilerini çok incitmediğini fakat dünyanın bu şiddete seyirci kalmasının canlarını daha çok acıttığını vurgulayan Sawsan Almusa, "İnsan gibi muamele görmek ve yaşamak istiyoruz." dedi.
Çocuklarına iyi bir gelecek sunabilmek için çaba gösterdiğini anlatan Almusa, en büyük arzusunun, zulmün son bulması olduğunu söyledi.
,Ali Ballı
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