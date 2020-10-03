Botoks ve dolgu uygulamalarının uzman ellerde ve yerlerde yapılması uyarısı

Ayhan, AA muhabirine, Türkiye'de "estetik ve güzellik terörüyle" karşı karşıya olunduğunu söyledi.
Bunun birkaç ayağı olduğunu aktaran Ayhan, bunlardan birinin piyasada çok fazla sahtesi bulunan botoks olarak bilinen botulinum toksini olduğunu dile getirdi.
Bu ürünlerin ne derece saflaştırıldığı, güvenlilikleri ve kaç ünite verildiğinden emin olmadıklarını anlatan Ayhan, orijinalinden daha ucuza satılan bu ürünlerin internet üzerinden kullanıcıya ulaştırıldığını ve hekimlerin aldığını kaydetti.
Hekimlere bu ürünlere itibar etmemesi çağrısında bulunan Ayhan, ikinci yanlışın ise kalça ve meme dolgularında yapıldığına dikkati çekti.
- "Beyne ve akciğere pıhtı atma riski var"
Ayhan, bu bölgelere yüksek miktarda dolgu enjeksiyonu yapıldığını belirterek, şunları belirtti:
"Kalçaya dolgu yapılması birincisi kullanılan malzemenin doğası gereği, ikincisi ise kalçanın damar bakımından çok zengin bir bölge olması nedeniyle komplikasyon riski yüksek olan işlem. Damar içine enjeksiyon sonrasında beyne ve akciğere pıhtı atma riski var. Bunun uzmanlık gerektiren bir işlem. Bu işlemlerin muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve tam donanımlı hastaneler dışında kesinlikle yapılmaması gerekiyor."
Tam teşekküllü hastaneler dışındaki yerlerde bu işlemlerin yaptırılmasından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Ayhan, kalçaya yüksek miktarda dolgu ve yağ enjeksiyonları ile benzer riskli uygulamalara sınırlama getirilmesi ve kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!