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        Ceza alan doktor ölen sanığı suçladı! Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı

        İstanbul Beylikdüzü'nde botoks sonrası yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgül ile ilgili davada karar çıktı. Sanıklardan Erdal Doğruya'nın dava sırasında hayatını kaybetmesinin ardından, diğer sanık Doktor Öner Özsoyeri "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında konuşan Özsoyeri, ölen sanığı suçlayıp, ""Eylemi yapan ben değilim. Tanıklar odada olmadığımı da söylediler. Olaydan 6 ay önce benim doktorluk ruhsatım alınmıştı. Doktor değildim. Mesleki nedenden dolayı değil başka bir nedenden alınmıştı. Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum. Ölen kişi Erdal beyin hastasıydı. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum. Ben odada bile yoktum" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 13:42
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
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        Beylikdüzü'nde rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüyle ilgili davada karar çıktı.

        DHA'da yer alan habere göre kusurlu bulunan Doktor Öner Özsoyeri "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Öner Özsoyeri ile taraf avukatları katıldı.

        Öner Özsoyeri son savunmasında, "Eylemi yapan ben değilim. Tanıklar odada olmadığımı da söylediler. Olaydan 6 ay önce benim doktorluk ruhsatım alınmıştı. Doktor değildim. Mesleki nedenden dolayı değil başka bir nedenden alınmıştı. Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum. Ölen kişi Erdal beyin hastasıydı. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum. Ben odada bile yoktum. İşlemi ben yapmadım. Bir insan olarak şahsa her şeyi yapmaya çalıştım. Hastaneye yönlendirdim. Kendisi kabul etmedi" dedi.

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        Mahkeme Öner Özsoyeri'nin "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        İDDİANAMEDEN DETAYLAR

        Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz Solmazgül'ün 9 Temmuz 2020'de kendisini Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer Elmalı'dan randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı. 19 Eylül'de yeniden Ömer Elmalı'dan randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, burada bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilerek, iş yerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilip, babasına teslim edildiği anlatıldı. Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül tarafından önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın, ertesi gün 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi.

        Şüpheliler Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi. Şüpheliler doktor Öner Özsoyer ve Erdal Doğruya'nın 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheli Erdal Doğruya'nın ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Diğer şüpheliler Ömer Elmalı ve Bülent B.'nin ise 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca, iddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.

        #haberler
        #Kübra Boyraz Solmazgül
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