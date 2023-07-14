Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!

Beylikdüzü'nde rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüyle ilgili davada karar çıktı.

DHA'da yer alan habere göre kusurlu bulunan Doktor Öner Özsoyeri "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Öner Özsoyeri ile taraf avukatları katıldı.

Öner Özsoyeri son savunmasında, "Eylemi yapan ben değilim. Tanıklar odada olmadığımı da söylediler. Olaydan 6 ay önce benim doktorluk ruhsatım alınmıştı. Doktor değildim. Mesleki nedenden dolayı değil başka bir nedenden alınmıştı. Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum. Ölen kişi Erdal beyin hastasıydı. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum. Ben odada bile yoktum. İşlemi ben yapmadım. Bir insan olarak şahsa her şeyi yapmaya çalıştım. Hastaneye yönlendirdim. Kendisi kabul etmedi" dedi.

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Mahkeme Öner Özsoyeri'nin "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.