Botları arızalanan sığınmacılar kurtarıldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan sığınmacılar, lastik botlarla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Sığınmacıların bindiği botun motoru bir süre sonra arızalandı.

Botları sürüklenmeye başlayan çeşitli ülkelere mensup 19 kişi, sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.

Ahmetçe açıklarında kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.