Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre; BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Abdulvahit Fidan, TEMSAN Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ramazan Usta, MKE Yönetim Kurulu Üyeliği'ne de Yunus Sezer getirildi.

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