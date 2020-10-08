BOTAŞ, Beşiktaş'a fark attı!

Beşiktaş HDI Sigorta: 46 - BOTAŞ: 71

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 9, Alvarez 4, Melek Uzunoğlu 5, Bradford 13, Ivankovic 5, Senay Zeybek 4, Melisa Korkmaz 2, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 4

BOTAŞ: Williams 11, Ayşe Cora 6, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 14, Işıl Alben 8, Büşra Akbaş 11, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sehernaz Çidal 3, Bas 12

1. Periyot: 19-19

Devre: 30-30

3. Periyot: 39-50