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        Haberler Futbol Botafogo, Diego Costa'yı renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Botafogo, Diego Costa'yı renklerine bağladı

        İspanyol forvet Diego Costa, 2023 sonuna kadar Brezilya Ligi ekiplerinden Botofogo'yla anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:59
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        Botafogo, Diego Costa'yı renklerine bağladı
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        Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Botafogo, Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki santrfor ile sene sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İspanya Milli Takımı'nda 24 maçta 10 gole imza atan Diego Costa, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'da görev almıştı.

        Costa, kariyerinin zirve dönemlerini yaşadığı takımlardan Atletico Madrid'de 216 karşılaşmada 83 gol ve 36 asist, Chelsea'de ise 120 maçta 59 gol ve 23 asistle oynamıştı.

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