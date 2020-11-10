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Robot geliştiricisi Boston Dynamics'in, Koreli otomotiv kuruluşu Hyundai'ye satılacağı iddia edildi. Bloomberg'in haberine göre, Boston Dynamics'in sahibi SoftBank Group, şirketin satışı için Hyundai ile el sıkıştı.

Şirket kaynaklarına dayandırılan gelişmeye göre, Boston Dynamics'e 1 milyar dolar değer biçildi. 2013 yılında Google'in çatı şirketi Alphabet'e satılan Boston Dynamics, 2017 yılında SoftBank tarafından satın alınmıştı.

Hyundai'in satın almanın ardından şirkete nasıl bir yöne vereceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Boston Dynamics'in robotlarından biri, Türkiye'ye ilk defa Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından geçtiğimiz aylarda getirilmişti.

Şirketin Avrupa’da ilk işbirliği anlaşması yaptığı kurum olan MESS, şirketin 'Spot' isimli robotuna MESS Teknoloji Merkezi'ndeki (MEXT) dijital üretim senaryolarında rol vermeyi planlıyor.

“Spot” yaz aylarında satışa sunulmuş, ticari ve endüstriyel kullanımlar için kurumsal satışa açılan robotun fiyatı ise 74 bin 500 dolar olarak belirlenmişti.