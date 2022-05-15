Amerika Profesyonel Basketbol Ligi (NBA)'de heyecan bugün Batı Konferansı yarı final serisi 7. maçıyla devam edecek. İşte basketbolseverlerin merakla beklediği Boston Celtics Milwaukee Bucks maçıyla ilgili ayrıntılar...



BOSTON CELTICS MILWAUKEE BUCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Boston Celtics Milwaukee Bucks maçı bu akşam TSİ 22:30'da başlayacak ve S-Sport'tan canlı yayınlanacak...

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDA?

D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır.