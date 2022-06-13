Boston Celtics Golden State Warriors maçı için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen zorlu maç öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Boston Celtics Golden State Warriors NBA Final serisi 5. maçı ile ilgili detaylar...

B.CELTICS G.S.WARRIORS NBA FİNAL SERİSİ 5. MAÇI NE ZAMAN?

Boston Celtics Golden State Warriors NBA final serisi 5. maçı bu gece yarısı TSİ: 04.00'de başlayacak.

B.CELTICS G.S.WARRIORS NBA FİNAL SERİSİ 5. MAÇI HANGİ KANALDA?

Boston Celtics Golden State Warriors final serisi 5. maçı S-Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

2022 NBA FİNAL SERİSİ TAKVİMİ

5. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 14 Haziran Salı TSİ: 04.00

6. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 17 Haziran Cuma TSİ: 04.00

7. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 20 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00 (Gerekirse)