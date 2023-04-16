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Boston Celtics, Atlanta Hawks karşısında zorlanmadı

Boston Celtics, Doğu Konferansı ilk tur maçında Atlanta Hawks'ı 112-99 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti

Giriş: 16.04.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Boston Celtics, Atlanta Hawks karşısında zorlanmadı
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Doğu Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi alan Celtics, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 112-99'luk skorla geçti ve seriyi 1-0'a getirdi.

Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı ve 12 ribaunt, Jayson Tatum 25 sayı ve 11 ribaunt, Derrick White 24 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Robert Williams 12 sayı ve 8 ribaunt, Marcus Smart 11 sayı, 7'şer ribaunt ve asist üretti.

Hawks'ta Dejounte Murray 24 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Trae Young 16 sayı ve 8 asist, Clint Capela 12 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 12, De'Andre Hunter 11 sayıyla maçı noktaladı.

Serinin ikinci müsabakası, 19 Nisan Çarşamba gecesi yine Boston’da oynanacak.

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