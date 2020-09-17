Bosphorus Film Lab, sinema projelerini uluslararası endüstri profesyonelleriyle buluşturuyor

AA

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 23-30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, Türk sinemasının gelişimine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla yapılıyor.

Toronto Üniversitesi Film Teorisi ve Sosyoloji bölümü mezunu olan İpek Tugay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeyken set deneyimi kazandığını belirterek, "Birkaç film çektim. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde çalışırken Zeynep Atakan ve Nuri Bilgi Ceylan'la tanışma fırsatım oldu. Bu sayede de Türkiye'ye dönüşüm gerçekleşti." dedi.

Tugay, Atakan’ın ortak yapımcı ve dağıtımcısı olduğu yabancı projelerin yürütücü yapımcılığının yanı sıra Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı'nda yardımcı yapımcı olduğunu aktararak, 2015'ten itibaren Antalya Film Forum'da çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 2017 ve 2018'de genel koordinatörlük görevini üstlendiğini dile getirdi.

- "Amacımız projelerin evrensel kodlara uygun geliştirilmesini sağlamak"

Bir yandan Chantier Films'te içerik geliştirme ve yapım sorumlusu olarak çalışmalarına devam ederken, Bosphorus Film Lab'in direktörlüğünü de yapacağını vurgulayan Tugay, şunları kaydetti:

"Bosphorus Film Lab, hem proje aşamasındaki hem de yapımının bir kısmı tamamlanmış işlerin destek bulduğu, sinemacıların projelerini uluslararası endüstri profesyonelleriyle geliştirme fırsatı yakaladığı bir alan. Burada amacımız, endüstriye ve projelere katkı sunarak, projelerin sağlıklı ve evrensel kodlara uygun bir şekilde geliştirilmesini, aynı zamanda da buradan çıkacak yeni yeteneklere de bir destek mekanizması sağlamak. Bununla birlikte endüstriye katkı sağlayacak, bilgilendirecek paneller ve çeşitli etkinlikler organize ediyoruz."

İpek Tugay, sonraki yıllarda, Bosphorus Film Lab'i uluslararası bir yapıya dönüştürüp, yabancı projelerin Türkiye ortaklıklarıyla devam ettirilmesi üzerine hedefleri olduğunun altını çizerek, yabancı projelerin de değerlendirildiği bir platform kurmayı öncelediklerini vurguladı.

Sektörün uluslararası profesyonellerinin dahil olacağı bir ağ kurmaya çalıştıklarına dikkati çeken Tugay, şunları söyledi:

"Bir projenin Türkiye'den çıkıp Berlin, Venedik, Cannes ve Saraybosna Film festivallerinde yarıştığını ve uluslararası pazarda yer edindiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. O yüzden bu etkileşimi artırmak ve özellikle gençlerin projelerini bu dinamiklere göre şekillendirilmesini sağlamak, hedeflerimizin başında geliyor."

- Film Lab buluşmaları, pandemi tedbirlerine uygun yapılacak

Tugay, Bosphorus Film Lab'deki buluşmaların pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleşeceğini dile getirdi. Eğitimlerin çevrim içi yapılacağını vurgulayan Tugay, "Online olsa da bu etkileşimi en yararlı şekilde kullanıp, en efektif biçimde yararlanılabilecek bir sistem kuracağız." diye konuştu.

İpek Tugay, Film Lab'e seçilen projelerin sağlıklı ve sağlam adımlarla ilerleme fırsatı bulduğunu, ayrıca sektör profesyonelleri tarafından görünürlük kazanmasında da etkili olduğunu dile getirdi.

Yapım ve fikir aşamasındaki film projelerinin katılabildiği Bosphorus Film Lab'in Pitching Platformu'nda yarışan bir proje, TRT Ortak Yapım Ödülü’nü alacak. Ayrıca, bir proje "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü" için yarışacak.

Geçen yıl ilk kez Türkiye'den projelere destek vermek üzere Boğaziçi Film Festivali ile iş birliği yapan First Cut Lab için başvurular, 1 Ekim'e kadar "www.bogazicifilmfestivali.com" adresi üzerinden yapılabilecek.