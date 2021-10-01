Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin "Zilha teyze"si hayatını kaybetti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2019'da "İyilik Ödülü"ne layık görülen Seta'nın geçen hafta sonu hastaneye kaldırıldığı, ölüm nedeninin bilinmediği belirtildi.

Seta, savaşın başladığı 1992 yılında kurduğu ve yaklaşık 30 yıldır işlettiği aşeviyle ihtiyaç sahiplerinin karnını doyururdu ve Türkiye sevdasıyla tanınırdı.

Zilha teyzenin cenaze törenine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı.