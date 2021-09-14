Bosna Hersek'teki Uluslararası Belgesel Film Festivali dünyaya açılacak

Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen AJB DOC'a ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Mahfouz, sanatın her türünün içinde bulunduğu ekonomi, toplum ve siyasi durumdan etkilendiğini belirterek, "Dünya genelinde son dönemde büyük bir hareket var. Savaşlar yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği tedbirler de hem sosyal hayatımızı hem de ekonomiyi etkiledi." dedi.
Dünyada meydana gelen gelişmelerin sanat tarafından takip edilmesi gerektiğine işaret eden Mahfouz, söz konusu gelişmelerin roman yazmak, resim çizmek ve film yapmak gibi sanatın her alanını yakından ilgilendirdiğini söyledi.
Mahfouz, toplumdaki olayların sanata yansıtılmasının bir nevi kanıt niteliği taşıdığını belirterek, "Al Jazeera Belgesel Kanalı olarak kültürün derin kökleri olduğuna inanıyoruz ancak siyaset oldukça değişken. Siyasetin değişikliğinden haberdar olmalı ancak derin köklere daha çok odaklanmalıyız. " diye konuştu.
Kültürlerde mevcut olan ortak yanların sanatın içinde de arandığını söyleyen Mahfouz, AJB DOC'un bölgede vazgeçilmez bir festival haline geldiğini vurguladı.
Mahfouz, festivalin dördüncü yılında tüm zorluklara rağmen ayakta kalmasının büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, "Gelecek yıl festivali genişletmeyi planlıyoruz. Balkanlar'dan tüm dünyaya açılacağız." dedi.
Günün sonunda herkesin kazanmasını temenni ederek, "Hem seyircilerimiz hem yapımcılarımız hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
- Festival bugün sona eriyor
Bosna Hersek'te 10-14 Eylül'de AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 11'i yarışma kategorisinde olmak üzere 23 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Bu yıl "Challenge" (Zorluk) sloganıyla düzenlenen festivalde 6 belgeselin dünya prömiyeri, 8 belgeselin bölgesel prömiyeri, 3 belgeselin ise özel gösterimi gerçekleştirilirken izleyiciler, sinema salonlarının yanı sıra AJB DOC'un resmi sayfası (www.ajbdoc.ba) üzerinden de kaydolmadan, diledikleri belgeseli ücretsiz izleyebilme imkanı buldu.
AJB DOC'un yarışma kısmında ise bu akşam düzenlenecek kapanış töreninde "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.
Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etmek amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.
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