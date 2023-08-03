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        Haberler Futbol Dünya Futbolu Bosna Hersek'te teknik direktörlüğe Meho Kodro getirildi - Futbol Haberleri

        Bosna Hersek'te teknik direktörlüğe Meho Kodro getirildi

        Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine, 56 yaşındaki Meho Kodro'nun getirildiği duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:33
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        Bosna Hersek'te Kodro dönemi
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        Başkent Saraybosna'da düzenlenen imza töreninde konuşan Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Vice Zeljkovic, milli takım sportif direktörü Zvezdan Misimovic'in önerisi üzerine Kodro'yu seçtiklerini ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde J Grubu'nda 4 maçta sadece 3 puan toplamalarına rağmen finale kalma hedeflerinden vazgeçmediklerini kaydeden Zeljkovic, şöyle konuştu:

        "Bazen işler planlandığı gibi gitmiyor. Her şeyden ders almaya ve hatalarımızı tekrarlamamaya çalışıyoruz. Bosna Hersek için mümkün olan en iyi şeyi yaptığımızı düşünüyoruz, milli takım kadromuzun bizi şampiyonaya götürecek kapasitesi var. Teknik kadro, elemelerin sonuna kadar milli takımın başında olacak, hedefimiz grupta ikinci olarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak."

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        Meho Kodro ise kendisine gösterilen güven için minnettarlığını dile getirerek, bu görevin kariyeri için bir fırsat olduğunu ve gururlu hissettiğini söyledi.

        Kendi kalitesine güvendiğini vurgulayan Kodro, "Futbolcularımıza da güveniyorum. İçinde bulunduğumuz sorunlar ne olursa olsun, Avrupa Futbol Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorum. Oyuncuların kendine güvenini ve halkın da milli takıma güvenini geri kazandırmak, hedeflerimizden biri." ifadesini kullandı.

        Futbolculuğu döneminde Bosna Hersek'te Velez Mostar, İspanya'da Real Sociedad, Barcelona, Tenerife, Alaves ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv takımlarında forma giyen Kodro, ülkesinin Saraybosna, İsviçre'nin Servette ve Stade Lausanne Ouchy takımlarında da teknik direktörlük yaptı.

        Meho Kodro, 2008 yılında da kısa bir süreliğine Bosna Hersek'i çalıştırmıştı.

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