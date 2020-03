Bosna Hersek'te sıkışıp kalan sığınmacılar, Batı Avrupa'ya ulaşmak istiyor

AA

Kötü yaşam ve hijyen koşulları altında kışı Bosna Hersek'te geçiren sığınmacılar, yetkililerden sınırları açmalarını ve kendilerine de diğer normal insanlar gibi yaşama imkanı tanımalarını talep ediyor.

Sırbistan üzerinden son birkaç hafta içinde Bosna Hersek'e yüzlerce yeni sığınmacı gelirken, çoğu Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Fas'tan gelen bu kişilerin tek dileği Almanya, İtalya, Belçika ve İngiltere gibi gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmak.

Sayıları her geçen gün atan yüzlerce sığınmacı, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde bulunan otogarda ağır koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Geçici bir durak olarak gördükleri otogarda kurdukları çadırlarda, hijyen koşullarının olmadığı bir ortamda yaşayan sığınmacıların sayısı artarken, yardımlar ise yetersiz kalıyor.

- Sığınmacılar seslerinin duyulmasını istiyor

Türkiye'de 7 yıl kaldıktan sonra Bosna Hersek'e ulaşan Pakistanlı Beşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki durum çok ağır olduğunu belirterek, "Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Burada tuvalet ve lavabo yok. Yataklar kokuyor. Sesimizi duyun, sınırları açın." dedi.

Batı Avrupa'ya ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığını söyleyen Beşir, "Ailem Pakistan'da, eşim ise Türkiye'de kaldı. Türkiye'de kaldığım zaman zarfında çalışmıştı. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.

Afganistanlı Cesur ise ülkesindeki savaştan kaçmak için bu yolculuğa çıktığını belirterek, Yunanistan'dan geçerken tüm belge ve eşyalarına el konulduğunu söyledi.

Bosna Hersek'e kısa bir süre önce geldiğini anlatan Cesur, "Türkiye'de 5 yıl kaldım. Birkaç gün önce buraya geldim. Burada banyo yok, elektrik yok. Büyük ülkelerden yardım bekliyoruz." dedi.

Cesur, binlerce kişinin Yunanistan sınırında beklediğini anımsatarak, "Yunanistan'da kadın ve çocuklar var. Onların sesini kimse duymak istemiyor. Herkes ailesiyle mutlu yaşamak istiyor. Bizim sesimizi duysunlar artık." şeklinde konuştu.

- Göçmenlere sadece yemek yardımı yapılıyor

Bosna Hersek'teki en köklü insani yardım kuruluşlarından Merhamet'in bölge koordinatörlerinden Zijad Dardagan, Tuzla'da her gün sığınmacılar için kahvaltı ve akşam yemeği dağıttıklarını belirterek, "Sayıları her gün daha da artıyor. Her gün ortalama 700 kişiye yemek dağıtıyoruz." dedi.

Yunanistan'dan gelecek haftalarda büyük bir göçmen dalgasının Bosna Hersek'e de ulaşmasının beklendiğini kaydeden Dardagan, gelmesi muhtemel yeni sığınmacılar için de hazırlık yaptıklarını söyledi.

Sığınmacılara yardım eden gönüllülerden Senad Piric de Tuzla'daki göçmen sayısının kaydını tutmanın artık zorlaştığını belirterek, "Sadece otogarda 400'den fazla sığınmacı var. Ayrıca şehrin dört bir yanına da dağılmış durumdalar." dedi.

Geçen ay çocuklu 70 ailenin de Tuzla'ya geldiğini aktaran Piric, kadın ve çocuklar için kapalı yerleşim alanları sağlandığını söyledi.

Piric, sığınmacıların yardım kuruluşları ve gönüllülerin sağladığı yardımlarla yaşamlarını idame ettirmeye çalıştığını belirterek, "Son bir hafta çok zor geçti. Artık bazı durumları kontrol altında tutmak imkansız oldu. Sayıları artan sığınmacılara sadece yemek yardımı yapılabiliyor." dedi.

Son iki yıldır yoğun bir şekilde sığınmacı akınına uğrayan Bosna Hersek'te, halen 7 binin üzerinde düzensiz göçmen olduğu tahmin ediliyor. Bosna Hersek'te kalma niyetinde olmayan göçmenler, ilk fırsatta Hırvatistan üzerinden Batı Avrupa ülkelerine geçmenin yollarını arıyor.