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Çin'in Vuhan kentine ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vaka sayısı 180 bini aştı. Yeni tip koronavirüsle mücadele etmek için de ülkeler de önlemlerini almaya devam ediyor.

Bosna Hersek'te koronavirüs tespit edilen 26 vakanın ardından ülkede afet ve olağanüstü hal ilan etti. Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) afet durumu ilan ederken, vaka çoğunluğunun bulunduğu Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise olağanüstü durum ilan edildi.

FBİH Başbakanı Fadil Novalic, federasyon sınırları içerisinde virüsün yayılmasını engellemek için "afet" durumu ilan edildiğini ifade ederek, ülke ekonomisinin dengede kalmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Okullardaki uzaktan eğitim kararının ardından kamu kurumlarının da benzer uygulamaya gitmesi gerektiğine işaret eden Novalic, vatandaşlara virüsle mücadele kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulundu.

ARNAVUTLUK'TA SERBEST DOLAŞIMA SINIRLAMA

51 kişiye koronavirüs tanısı konulan ve virüs sebebiyle bir kişinin hayatını kaybettiği Arnavutluk'ta ise koronavirüsle mücadele için serbest dolaşıma sınırlama getirdi.

İSVİÇRE'DE 8 BİN ORDU MENSUBU VİRÜSLE MÜCADELEYE DESTEK ÇIKACAK

İsviçre hükümeti bugüne kadarki uygulamalarının koronavirüsün yayılımını engellemekte başarısız olduğunu açıklayarak olağanüstü hal ilan etti.

İsviçre komşularıyla sınır kontrolüne de başlayacağını duyurdu.

Ülkeye yalnızca İsviçre vatandaşları, oturma izni olanlar ve iş seyahatlerine gelenler alınacak.

Olağanüstü hâl önlemleri kapsamında restoranlar kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek, 8 bin ordu mensubu koronavirüsle mücadele çalışmalarına yardım edecek.

Hastaneler ve kliniklerde yalnızca acil vakalar kabul edilecek.

YUNANİSTAN'DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Vaka sayısının 352'ye, yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 4'e ulaştığı Yunanistan'da da salgına karşı önlemler artırıldı.

Ek önlemler kapsamında, ülkedeki tüm dini topluluklara ait ibadethanelerde toplu dini törenler ve nikah merasimleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Hükümet kararı ile ayrıca, yarından itibaren eczane, fırın, market ve yakıt istasyonları dışında tüm dükkanlar ve turistik konaklama mekanları da kapatılacak.

FRANSA'DA 26 MİLLETVEKİLİNE KORONAVİRÜS TEŞHİSİ

Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da Kovid-19 tespit edilen milletvekili sayısı 26'ya yükseldi.

Bu arada, Fransa Ulaşım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean Baptiste Djebbari, salgın nedeniyle "Air France" hava yolu şirketinin uçuşlarının yüzde 80'ini, Fransız Ulusal Demir Yolu Şirketinin (SNCF) ise tren seferlerinin yüzde 50'sini iptal ettiğini duyurdu.