Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi

Bosna Hersek ve bölgedeki gündemi AA muhabirine değerlendiren Turkovic, "Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve kültürel katkısı tüm bölge ülkeleri için olumlu bir durumdur." dedi.
Türkiye'nin bölgede yaptığı projelerin de son derece anlamlı olduğunu ifade eden Turkovic, "Üçlü zirveler Türkiye ile ilişkilerimizin önemli bir boyutu. Bosna Hersek'in bu noktada ne bir ikilemi ne de çekincesi var." diye konuştu.
Turkovic, Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin uluslararası bir anlam taşıdığını anımsatarak, "Ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak projenin bitirilmesi için ısrarcı olmalıyız. Projeyi günlük siyasi eğilim ve bireysel çıkarlara kurban etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersekli eski polis şefi Edin Vranja'nın savaş suçu işlediği gerekçesiyle Sırbistan sınırında gözaltına alınmasıyla gerilen ilişkilere ilişkin konuşan Turkovic, Bosna Hersek'te tamamlanmış bir dava sürecinin yeniden gündeme getirilmesinin iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.
Turkovic, gözaltı meselesine ilişkin tüm diplomatik önlemlerin alındığını belirterek, "Bosna Hersek'te tüm suçlamalardan beraat etmiş birisi Sırbistan'da gözaltına alındı. İki ülke savcılıkları arasında bilgi paylaşımına ilişkin 2013'te bir iş birliği protokolü imzalandı." dedi.
- "Bosna Hersek tüm sorunların çözümünde kaçınılmaz faktör"
Bosna Hersek'in kendisine saygı duyulduğu takdirde her zaman iş birliği ve ortak projelere açık olduğuna işaret eden Turkovic, "Bosna Hersek tüm bölgesel sorunların çözümünde kaçınılmaz bir faktördür ve olmaya devam edecek. Bölgedeki her ülkenin kendi sıkıntıları var ancak biz kimseye akıl taslamıyoruz. Hakimiyet kurma duygusu bölgeyi istikrar ve Avrupa Birliği (AB) üyelik yolundan uzaklaştırır." değerlendirmesinde bulundu.
Turkovic, yola çıktıkları maratonda sabırlı, azimli ve kararlı olmaları gerektiğini belirterek, "Kanlı bir savaşın ardından Bosna Hersek 26 yıldır uluslararası partnerlerinin yardımıyla istikrarlı bir barış yürütüyor." dedi.
Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın yürüttüğü "Açık Balkan" oluşumuna ilişkin konuşan Turkovic, şunları söyledi:
"Sofya'da imzaladığımız anlaşma ile bölge ülkeleri olarak AB'nin pazar standartlarını kabul ettik. Bu bizim için oldukça önemli bir imkan. Batı Balkan pazarının AB'yi örnek alarak yapılandırılacak olması bizi AB pazarına daha hazır hale getirecektir."
Turkovic, bölgesel iş birliğinin AB odaklı olması gerektiğinin altını çizerek, "Bölgede yeni bir sayfa açmanın ve vatandaşların daha iyi bir hayat yaşaması nelerin yapılması gerektiğini konuşmanın zamanı geldi. Sınırlar kutsaldır ancak daha huzurlu bir yaşam için farklılıklarımıza saygı duyacağımız yeni kapılar açmalıyız." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!