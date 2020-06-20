Bosna'daki savaşta hayatını kurtaran adamla 25 yıl sonra ilk kez kucaklaştı - SARAYBOSNA

Başkent Saraybosna'nın merkezinde, 14 Haziran 1995 günü Sırp bir keskin nişancının hedefi olan Pintol, Vrazova Sağlık Ocağı önünde yaralı halde yatarken yardımına Mrsevic koşmuş ve hayatını riske atarak tanımadığı bu adamı hastaneye ulaştırmıştı.Ülke medyasında çıkan haberlere göre, Pintol'un kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski bir fotoğrafta yaralı babasını taşıyan kişinin kim olduğunu araştırmaya başlayınca kısa bir süre sonra İsmet Mrsevic'e ulaşmayı başardı.Eski bir fotoğraf sayesinde 25 yıl sonra ilk kez tanışan Mrsevic ile Pintol'un buluşması duygusal anlara sahne oldu. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Pintol, hayatını kurtaran Mrsevic'e yıllar sonra sarılarak teşekkür etti.Pintol, yaptığı açıklamada, hayatını borçlu olduğu Mrsevic'i bulmak için çok uğraştığını, ancak ismini dahi bilmediği için kimliğini tespit etmeyi bir türlü başaramadığını anlattı.Eski fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasından sonra kısa sürede Mrsevic'e ulaştığını söyleyen Pintol, "İşte bugün burdayız. Kaderden kaçış yok." dedi.Vurulduktan sonrasına dair çok fazla şey hatırlamadığını aktaran Pintol, "10 dakika kadar sokakta öylece yattığımı biliyorum. Sonra beni hastaneye götürmüşler ve ameliyat edilmişim. O günden sonra yürüyemedim." diye konuştu.Pintol, evlenip çoluk çocuğa karıştığını ve bugün bir torun beklediğini anlatarak, tüm bu mutluluğu Mrsevic'e borçlu olduğunu vurguladı.Mrsevic ise yaşananları dün gibi hatırladığını belirterek, "İşim gereği savaş boyunca sürekli araç kullanıyordum. Marjin Dvor'a doğru giderken Dzevad'ı gördüm. O an içimde o adamı kurtarmam gerektiğine dair bir his uyandı." şeklinde konuştu.Olay anında yanında olan iş arkadaşlarının kendisine hayatını tehlikeye atmaması gerektiğini söylediğini anlatan Mrsevic, "Ben normal bir insanın yapacağını yaptım. Yine olsa yine yaparım. Onu görünce gözyaşlarıma hakim olamadım. Tekerlekli sandalyeye bağlı kalmasına çok üzüldüm." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!