Boşanmaya çalıştığı eşinin düğününü izledi

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Ankara'da 32 yaşındaki Songül Okkalı, 4 yıldır boşanma aşamasında bulunduğu eşinin düğününü sosyal medyada izleyince hayatının şokunu yaşadı. Okkalı "Ben hala soyadını taşıyorum, bir öğrendim ki arkadaş düğün yapmış." dedi.

SHOW Haber'den M. Kemal Yılmaz'ın haberine göre; Songül Okkalı, evliliğinde psikolojik ve fiziksel şiddet gördü, eltisi tarafından bıçaklandı. Boşanma kararı aldığında kayınpederi tarafından darp edildi. Dava süreci devam ederken eşinin nişanlandığını gördü. Henüz boşanmadıklarını karşı tarafın ailesine de anlattı ve "Benli evli hala dedim. Seninle yaşadıklarını onunla yaşayacak diye bir şey yok dediler" iddiasında bulundu.

Okkalı, karşı bir hamle yaptı, boşanma sürecini uzatmaya karar verdi.