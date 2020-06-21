Boşanmak isteyen kocasının iş yerini yaktı

Merkez Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki pasaja giden E.İ, iddiaya göre, ayrılmak istediğini ifade eden kocası A.İ'nin işlettiği çay ocağında yangın çıkardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından çay ocağında inceleme yapıldı.

Koca A.İ'nin eşinden şikayetçi olmak üzere Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiği öğrenildi.