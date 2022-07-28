Boşanmak istedi kâbusu yaşadı!

Eskişehir'de, şiddet nedeniyle ailesine yanına sığınan Duygu H. (32), boşanma aşamasındaki eşi C.H. (40) tarafından bıçaklandı. Duygu H.'nin bacağına 8 dikiş atılırken, gözaltına alınan C.H. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Ailesiyle yaşayan 1 çocuk annesi Duygu H., boşanma aşamasında olduğu 13 yıllık eşi C.H. ile sokakta karşılaştı. C.H. eşi Duygu H.'yi zorla götürdüğü evlerinde bıçakla yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 DİKİŞ ATILDI, KOCA SERBEST KALDI
C.H. polis tarafından gözaltına alındı, bacağından yaralanan Duygu H. ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Bacağına 8 dikiş atılan Duygu H., tedavisinin ardından taburcu edildi, C.H. ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
'SÜREKLİ ALKOL, ŞİDDET VE DAYAK'
Eşinden şikâyetçi olup uzaklaştırma kararı aldıran Duygu H., yaşadığı dehşeti şöyle onlattı: "Evlendiğimiz ilk günden beri şiddet var. Aile içinde yaşanan huzursuzluklardan dolayı oğlum geç konuştu. Şu an özel eğitime gidiyor. Yıllarca oğlum için mücadele verdim. Eşimi düzeltmek istedim ama bir türlü kabul etmedi. Sürekli alkol, şiddet ve dayak. Ben de ailemin yanına sığındım.
SOKAKTA YAKALADI, ZORLA EVE ÇIKARDI
Olay günü beni sokakta yakaladı. Sürükleyerek apartmanın önüne getirip, zorla eve çıkardı. Kaçmaya çalıştıysam da kaçamadım. Elinde bıçak vardı. Evde bir hayli arbede yaşandı. Öldürmeye kastetti ama ben elindeki bıçağı ittirdiğim için eli kaydı ve bıçak bacağıma geldi. Bacağımda 8 dikiş var. Sırtımdan ve başımdan darbe aldım.
CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM
Daha önce de ayrılmak istedim ama çocuğumla ve ailemle tehdit ettiği için ayrılamadım. Ama artık ölsem de kalsam da ne olursa olsun güçlü duracağım. Hukukun hızlı işlemesini ve cezalandırılmasını istiyorum."
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