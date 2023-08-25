İstanbul'da boşanmak isteyen iki çocuk annesi eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı! - Güncel haberler

İstanbul'da boşanmak isteyen iki çocuk annesi eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı! - Güncel haberler

REKLAM advertisement1

İstanbul'da olay, Küçükçekmece'de, dün saat 12.20 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi.

ABLASININ EVİNE GİTTİ

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasındaki Gamze P., ablasının evine geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI SİLAHINA SARILDI

Ablasının işte olduğu sırada kocası İmdat P. eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından İmdat P., yanındaki tabanca ile eşi Gamze P.'ye ateş etti.

BAŞINDAN VURULDU HASTANEYE KALDIRILDI

Başından vurulan kadın ağır yaralanırken İmdat P., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gamze P. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

REKLAM

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gamze P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis İmdat P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İMDAT P.'NİN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İmdat P.'nin eşini vurduktan sonra binada koşarak çıktığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Gamze P.'ye yardım eden komşusu Nesimi İnci, "Biz çalışırken bir silah sesi geldi. Baktık, kocası kadını vurmuş, aşağı doğru kaçmış. Yıllardır tanıdığım komşumun kız kardeşi. Ablasının söylediğine göre anlaşmalı boşanacaklarmış zaten. Ambulansa alınırken yaşıyordu ama sonrasını bilmiyorum. Ablasını hastaneye ben götürdüm" dedi.

KAÇAN KOCA YAKALANDI

Gamze P.'nin hayati tehlikesi devam ederken, İmdat P. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İmdat P.'nin daha önceden de 'Kasten yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.