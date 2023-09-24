Boşanma iddialarıyla gündemdeydiler! Bengü'den fotoğraflı yanıt geldi!

Konsere gitmeden önce eşini ziyaret eden Bengü, o anları kalp ve nazar boncuk emojisiyle Instagram hesabından yayınlayarak altına: "'Beni görmeden konsere gitme' dedi" notunu düştü. Bengü daha sonra eşinin çalışma masasında yer alan aile fotoğraflarını paylaştı.