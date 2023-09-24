Boşanma iddialarıyla gündemdeydiler! Bengü'den fotoğraflı yanıt geldi!
Selim Selimoğlu'nun 5 yıl önce evlendiği şarkıcı Bengü'yü Instagram'dan takipten çıkarması çiftin evliliğinde kriz olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Konuyla ilgili Bengü'den fotoğraflı yanıt geldi.
- 1
Perşembe akşamı verdiği konserde "Ağla Kalbim" şarkısını binlerce kişiden duyan ve duygusal anlar yaşayan Bengü'nün evliliğiyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Selim Selimoğlu'nun eşini sosyal medyada takipten çıkarması, evliliklerinde sorun olduğu şeklindeki söylentileri güçlendirdi.
- 2
Ortaya çıkan iddiaların ardından Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından Bengü, bu iddialara yanıt vermek için sosyal medya hesabından eşini paylaşarak, evliliklerinde herhangi bir kriz olmadığını gösterdi.
- 3
Konsere gitmeden önce eşini ziyaret eden Bengü, o anları kalp ve nazar boncuk emojisiyle Instagram hesabından yayınlayarak altına: "'Beni görmeden konsere gitme' dedi" notunu düştü. Bengü daha sonra eşinin çalışma masasında yer alan aile fotoğraflarını paylaştı.
-
- 4
Son olarak Bursa'ya giden Bengü, Instagram hesabının hikaye bölümünden arabada fotoğraf paylaştı. Ünlü şarkıcının yanında eşi Selim Selimoğlu'nun da yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.
- 5
İşte Bengü'nün iddialara yönelik paylaşımları...
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11