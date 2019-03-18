Alkollü içki kaçakçılığı suçundan hapis yattığı cezaevinden 4 ay önce tahliye edilen Ercan Ç., boşanma davası açan eşi M.Ç. ile barışmak amacıyla bir süredir görüşmek istedi ancak amacına ulaşamadı.

DHA'nın haberine göre, eşi M.Ç.'nin oturduğu eve birkaç kez zorla girmeye çalıştığı öne sürülen Ercan Ç. hakkında, mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Ercan Ç., iddiaya göre, eşi M.Ç.'nin, kuaför Ünal Bozyiğit ile bir süredir görüştüğünü öğrendi.

Pazar günü de eşi M.Ç. ve Ünal Bozyiğit'in bir restoranda yemek yediği haberini alan Ercan Ç., saat 21.00'de işletmeye gitti.



Eşiyle kuaför arkadaşını yemek yerken gören Ercan Ç., tezgahtan kaptığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Eşinin ayırma çabalarına rağmen çıkan arbedede Ercan Ç., Ünal Bozyiğit'i sırtından bıçakladı. Ünal Bozyiğit yere yığılırken, eşi M.Ç.'ye zarar vermeyen Ercan Ç., işletmeye geldiği otomobille kaçtı.



Zanlı, bir süre sonra otomobili yol kenarında terk edip kayıplara karıştı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal Bozyiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İzini kaybettirmeye çalışan Ercan Ç. ise Azmak Deresi başında, bir otomobilde yakalandı. Yapılan kontrolde 2 promil alkollü olduğu belirlenen Ercan Ç., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Cinayeti öğrenen Ünal Bozyiğit'in akrabaları ise tepki gösterdi.



