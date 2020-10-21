Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaraladı - AKSARAY

AA

Boşanma aşamasındaki Ramazan A. ile eşi Firdevs A, gittikleri Aksaray İcra Müdürlüğünde, 3 çocuklarının velayetini alma konusunda tartışmaya başladı.İcra Müdürlüğünden ayrılan çift, sokakta da tartışmaya devam etti. Ramazan A, yanındaki tabancayla eşi Firdevs A'ya ateş ederek, olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Firdevs A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis, kaçan Ramazan A'yı yakalamak için çalışma başlattı.