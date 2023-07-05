Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Metin Durmuş, boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi Gamze Durmuş'u elleriyle boğarak öldürdü

Giriş: 05.07.2023 - 20:32 | Güncelleme: ABONE OL
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
DHA

Olay, saat 16.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Çatalkaya mevkisinde meydana geldi.

Metin Durmuş, boşanma aşamasındaki eşi Gamze Durmuş'u konuşmak amacıyla otomobiline aldı.

Çatalkaya mevkisine gelen ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Metin Durmuş eşini elleriyle boğdu.

Ardından jandarmayı arayarak, olayı ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlısı Metin Durmuş ise gözaltına alındı.

Kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Çankırı'da geri gönderme merkezinde yangın
Çankırı'da geri gönderme merkezinde yangın
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.