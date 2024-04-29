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        Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:43
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        Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı
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        Nazilli'nin Altıntaş Mahallesi Koca Camisi Caddesi'nde A.K ile boşanma aşamasındaki kocası E.K arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.K, A.K'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan A.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, bindiği araçla olay yerinden uzaklaşan E.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #kadın cinayeti
        #Aydın Nazilli
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