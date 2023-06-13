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Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında silah doğrultup, tehdit etti

Kadına uygulanan şiddet haberine bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Sadık Ş., boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Suriye uyruklu eşi E.Y.Ş.'nin önünü kesip, tabanca doğrultarak tehdit etti

Giriş: 13.06.2023 - 21:18 | Güncelleme: ABONE OL
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında silah doğrultup, tehdit etti
DHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sadık Ş., boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Suriye uyruklu eşi E.Y.Ş.'nin önünü kesip, tabanca doğrultarak tehdit etti. E.Y.Ş., eşinin kendine yönelik tehditlerini cep telefonu kamerasıyla kaydederken, olaydan sonra kaçan Sadık Ş.´nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi Şehit Yakup Gitmez Sokak üzerinde meydana geldi. E.Y.Ş. isimli Suriye uyruklu kadın, bir süredir evli olduğu Sadık Ş.´den boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açan kadın, kendisini rahatsız eden Sadık Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. E.Y.Ş., akşam saatlerinde market alışverişi sonrası yanında bir erkekle evine gittiği sırada yanına boşanma aşamasındaki eşi Sadık Ş. geldi. Sadık Ş., sokak ortasında kadına silah doğrultarak ölümle tehdit etti. E.Y.Ş., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, Sadık Ş.'nin, E.Y.Ş.'yi silah zoruyla arabaya bindirmek istemesi, küfürler edip ölümle tehdit ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde Sadık Ş.´nin tanınmamak için cerrahi maske takarak yüzünü gizlemeye çalıştığı dikkat çekti. Sadık Ş., olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.Y.Ş.´nin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı.

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