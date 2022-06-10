Eşine 'velayet' tartışmasında ateş açtı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde E.E. (35), velayet konusunda tartıştığı, boşanma aşamasındaki eşi M.E.'ye (25) tabancayla ateş açtı. Kadının koşarak kocasının silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan E.E.'yi arıyor.

Olay, dün Özkum Caddesi´ndeki Sanat Sokağı´nda meydana geldi. E.E. ile boşanma aşamasında olduğu M.E., çocuklarının velayetini konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu.

Çiftin konuşması, kısa sürede tartışmaya döndü. E.E., belinden çıkardığı tabancayla kadının bacaklarına doğru peş peşe ateş etti. Silahı görünce koşarak kaçan M.E., yara almazken, olay yerindeki esnaftan N.B. adlı kadın da yerden seken taşın yüzüne gelmesiyle yaralandı. N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Öte yandan M.E.'nin, eşinin silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinden kaçan E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.