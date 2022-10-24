Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınçosunu vurdu - En Son Haberler

DHA

Rize'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini gittikleri düğün salonu önünde tabancayla vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Fındıklı ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Ömürcan Civelek (31), bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Filiz Hanedar Civelek (30) ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'a (38) gittikleri düğün salonunun önünde tabancayla ateş edip, kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bacaklarına mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın ve ağabeyi, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Filiz Hanedar Civelek ile ağabeyi Yakup Hanedar

Ameliyata alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüpheli saldırgan da polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.