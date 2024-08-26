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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki annesinin yanında gördüğü kişiyi bıçakladı | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaki annesinin yanında gördüğü kişiyi bıçakladı

        Bolu'da Anıl G., boşanma aşamasında olan annesinin yanında yürürken gördüğü H.Ç. (58) isimli erkeği bıçaklayıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 19:05 Güncelleme: 26.08.2024 - 19:05
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        Annesinin yanında gördüğü kişiyi bıçakladı
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        Bolu'daki olay, saat 16.30 sıralarında, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Anıl G., iddiaya göre, babasıyla boşanma aşamasında olan annesini H.Ç. isimli erkekle birlikte yürürken gördü. Anıl G., yanlarına yaklaştığı H.Ç.’yi sağ kolundan ve sırtından bıçakladı. Yaralanan H.Ç., koşarak yakındaki bir mağazaya sığındı. Anıl G. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Ç., İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis olay yerinden kaçan Anıl G.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma sürüyor.

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