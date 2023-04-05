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Kızının yanında eşini katletti! Cani kocanın ifadesi!

Konya'da 7 yaşındaki kızının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki Ebru Gürpe'yi tabancayla vurarak öldüren 33 yaşındaki Yılmaz Gürpe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürpe'nin ilk ifadesinde, ''Eşimle aramızda şiddetli geçimsizlik vardı'' dediği belirtildi

Giriş: 05.04.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kızının yanında eşini katletti! Cani kocanın ifadesi! - Günün son dakika haberleri
Kızının yanında eşini katletti! Cani kocanın ifadesi!
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DHA

Antalya'da yaşayan ve bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe (33), bir süre önce Konya´ya geldi.

KIZIYLA YÜRÜYEN EŞİNİ VURDU

DHA'da yer alan habere göre Gürpe, dün saat 19.00 sıralarında Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde kızıyla birlikte yürüyen 7 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Ebru Gürpe'ye tabancayla ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ebru Gürpe kanlar içinde yere yığılırken, Yılmaz Gürpe ise kızını otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Gürpe, kurtarılamadı. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'YARALAMA' VE 'HIRSIZLIK'TAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

'Yaralama' ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Yılmaz Gürpe, polisi arayıp teslim olacağını belirterek adresi verdi. Polis, Gürpe'yi Topraklık Caddesi'ndeki evinde, suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

CENAZESİ ANTALYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilen Ebru Gürpe'nin cenazesi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine götürüldü.

"ARAMIZDA ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VARDI"

İlk ifadesinde, `Eşimle aramızda şiddetli geçimsizlik vardı´ dediği belirtilen Yılmaz Gürpe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürpe çiftinin 12 yaşındaki oğlu ile 7 yaşındaki kızının devlet korumasına alındığı bildirildi.

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDA

Gürpe çifti, geçen yıl en büyük çocukları olan 13 yaşındaki kızları Jale Gürpe'nin kaybolmasının ardından kızlarının bir an önce bulunmasını istemişti. Polisin çalışmasıyla Jale Gürpe bulunarak ailesine teslim edilmişti. Jale Gürpe'nin ise Antalya'da akrabalarının yanında olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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