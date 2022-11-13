Boşandığı eşiyle ailesini tüfekle rehin aldı

Çorum'da bir kişi, boşandığı eşi, onun ailesi ve çocuklarını rehin aldı.

AA'nın haberine göre, M.Y., elinde tüfekle Çiftlik Çayırı 54. Sokak’ta bulunan, boşandığı eşinin evine geldi. M.Y, çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla boşandığı eşi, onun kız kardeşi, annesi ile iki çocuğunu rehin aldı.