Boşandığı eşinin aracında can verdi

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Samsun'da meydana gelen kazada, bir çocuk annesi Sevinç Usta (33) yaşamını yitirdi.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 25. kilometresindeki Yosunlu mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, Mustafa Şahin (36) idaresindeki otomobil, önünde seyreden Ümit Şahin'in kullandığı boş akaryakıt tankerine sol arka kısmından çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Şahin ile boşanmış olduğu eşi Sevinç Usta (33) ağır yaralandı. Mustafa Şahin Gazi Devlet Hastanesi'ne, Sevinç Usta ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir çocuk annesi genç kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.