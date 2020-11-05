Boşandığı eşini ölümle tehdit eden kişi polis ekiplerince yakalandı - KAYSERİ

AA

Sibel A. eski eşi Onur D. tarafından ölümle tehdit edilince sosyal medyada paylaşımda bulunarak yardım istedi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sibel A'nın evinde önlem alınırken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Onur D, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.Öte yandan Onur D, sağlık kontrolü için getirildiği Devlet Hastanesinde kendisini görüntülemeye çalışan AA muhabirine tekme attı.