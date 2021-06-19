Boşandığı eşini darbedip bıçakladı!

AA

Merkez Sarıçam ilçesindeki bir evde darbedilmiş ve bıçakla yaralanmış bir kadın olduğu ihbarı üzerine, adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, evdeki yaralı Z.A. (41) ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, Z.A’yı yaraladığı iddia edilen boşandığı eşi A.A’yı da yaptığı araştırmayla yakaladı.