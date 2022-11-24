Boşandığı avukatı yaralayan sanığa istenen ceza belli oldu

DHA

Eskişehir'de, tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz (34) ile araya giren Furkan S.'yi (27) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mete Arslanoğlu (37) hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran'da Mete Arslanoğlu, alışveriş merkezinin açık otoparkında, 2.5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanlarından geçen Furkan S., Durmaz ile Arslanoğlu'nu yatıştırmaya çalıştı.

2'SİNİ DE SİLAHLA VURDU Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya girmeye çalışan Furkan S.'yi, ardından Durmaz'ı bacağından vurdu. Durmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mete Arslanoğlu ise çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

BACAĞINA PLATİN TAKILDI Merve Gül Durmaz'ın 2 kurşun isabet eden sol bacağında 2, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Operasyona alınan Durmaz'ın bacağına platin takıldı. Durmaz ve Furkan S., tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. HAKİM GÖREVSİZLİK KARARI VERDİ Merve Gül Durmaz ve Furkan S.'yi silahla yaralayan Mete Arslanoğlu hakkında Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada mahkeme hakimi, davaya katılan 60 avukatın "Taleplerimizi dinlemeden usulsüz yargılama yapıyorsun" şeklindeki tepkilerinin ardından can güvenliğinin olmadığını belirterek, salondan ayrıldı. Bir hafta sonra yapılan ikinci duruşmada ise mahkeme, görevsizlik kararı verip, dosyanın "öldürmeye teşebbüs" suçlaması ile ağır ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DAVA AÇILDI Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği iddianamede tutuklu sanık Mete Arslanoğlu için "kasten yaralama", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ile "ruhsatsız tabanca taşıma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca savcılık iddianamede, Arslanoğlu için kasten yaralamanın boşanılan eşe yönelik olması ve vücutta kemik kırılmasının bulunması nedeniyle verilecek cezanın 2 kez yarı oranında, 1 kez de 1 kat artırılmasını istedi. Sanık Arslanoğlu, aralık ayında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.