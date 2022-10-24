Korku filmi gibi! Evin çevresini sardılar

Rize'nin Pazar İlçesinde yiyecek arayan 3 ayıyı bir evin güvenlik kamerası anbean kaydetti.

Olay, İlçeye bağlı Aktaş köyünde saat 22:40 civarlarında meydana geldi.

İstanbul'dan çayını kesmek için Aktaş köyüne dönen Ayhan Beyaz, çayının bitirmesinin ardından İstanbul'a geri döndü. Uzaktan evinin etrafını görebilmek için yerleştirdiği güvenlik kamerasını kontrol eden Beyaz, gördükleri karşısında şoke oldu. Beyaz, yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayan 3 ayının evine girmek için uğraştığı anları izledi.

Ayıların evinin etrafında gören Beyaz, köyündeki akrabalarını cep telefonuyla arayarak evinin çevresinde ayı gördüğünü dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yiyecek aramak için köye kadar inen 3 ayı evin etrafında bir süre dolandıktan sonra gözden kayboldu.