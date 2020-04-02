Boş binanın bahçesinde kumar oynayan 10 kişi gözaltına alındı - İZMİR

AA

Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi 1654 sokakta silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Kullanılmayan bir binanın bahçesinde kumar oynatıldığını tespit eden ekipler 10 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynatılan araçların yanı sıra ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.