Antalya'da bir kişi boş binada ölü bulundu
Antalya'da, belediye personeli tarafından boş binada hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Derya Caddesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış bir apartmanın giriş katında hareketsiz yatan birini gören belediye personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İncelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 51 yaşındaki Mehmet Gözüaçık olduğu tespit edildi. Gözüaçık'ın uzun bir süredir camide ve boş binalarda yaşadığı öğrenildi.
Cansız beden incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.