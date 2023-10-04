Boş aşk mı romantik aşk mı? İşte aşkın 7 türü

5. DOSTÇA SEVGİ

Dostça aşk, samimi fakat tutkulu olmayan bir aşk türüdür. Üçgenin yakınlık ve bağlılık bileşenini içerir. Arkadaşlıktan daha güçlüdür çünkü uzun vadeli bir bağlılık vardır ancak cinsel istek çok azdır veya hiç yoktur.

Bu tür aşka genellikle tutkunun öldüğü evliliklerde rastlanır ancak çift derin bir sevgiye veya güçlü bir bağa sahip olmaya devam eder.