AA

İlçede mermer atıkların bulunduğu alanda, insana özgü organ ve uzuv parçası ile bez, iğne, kap gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre jandarma, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı. Bulunan malzemeler ile vücut ve organ parçaları, Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

Olaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturmasının yanı sıra Kaymakamlığın idari soruşturma başlattığı öğrenildi.