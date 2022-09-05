Boş arazide kurşunlanmış halde bulundu

Lice ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan bir çoban, sabah saatlerinde yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan birini gördü. Çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Diyarbakır'da, boş arazide bir çoban tarafından bulunan cansız bedenin üzerinde kurşun izleri tespit edildi.

Ekipler cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhbarla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede ölen kişinin vücudunda kurşun izleri tespit edildi.