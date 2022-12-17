Boş arazide bulundu! Bir kadına ait cansız beden!

DHA'da yer alan habere göre arazide yerde hareketsiz yatan kadın olduğunu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlenirken polis ekipleri olay yerine şerit çekti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının 30-35 yaşlarında olduğu belirlenirken, cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.