Şanlıurfa'da, Ferhat Atmaca (21), boş arazide başından vurulmuş halde bulundu.

Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde yerleşim alanlarının dışında bulunan boş arazide dolaşanlar, hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından morga kaldırılan cansız bedenin, yapılan araştırmada Ferhat Atmaca'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.