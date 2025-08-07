Habertürk
    Takipde Kalın!
        Boş arazide alev alan çöpler, 2 evi yakıyordu - Güncel haberler

        Boş arazide alev alan çöpler, 2 evi yakıyordu

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde, boş araziye dökülen çöpler alev aldı. Büyüyen alevler yakında bulunan 2 eve sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 20:49 Güncelleme: 07.08.2025 - 20:49
        Boş arazide çöpler alev aldı
        Yangın, akşam saatlerinde Erenler ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bulunan boş alanda meydana geldi.

        Boş araziye dökülen çöpler alev aldı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, mahalleyi kara duman kapladı. Duman ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerince yakınındaki 2 eve sıçramadan söndürüldü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #sakarya
        #sakarya haber
        #yerel haber
        #yangın
