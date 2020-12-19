Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanından puansız ayrıldı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 13. haftasında, Alte Försterei Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.
İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçta Union Berlin, 57. dakikada Taiwo Avoniyi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Bu gole Borussia Dortmund, 60. dakikada 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko'nun attığı golle cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.
Union Berlin, 78. dakikada Marvin Friedrich ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Teknik direktör Edin Terzic yönetiminde ilk yenilgisini alan Borussia Dortmund, 22 puanda kaldı.
Union Berlin ise puanını 21'e çıkardı.
- Moukoko, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu
Maçın 60. dakikasında fileleri havalandıran Borussia Dortmund'un genç yeteneği Youssoufa Moukoko, 16 yaş ve 28 gün ile, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.
Daha önce bu unvanı, 17 yaş ve 34 gün ile, 6 Haziran 2020 tarihinde Bayern Münih ağlarını havalandıran Bayer Leverkusenli futbolcu Florian Wirtz taşıyordu.
Uzun dönem Borussia Dortmund'da forma giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin ise bu sıralamada 17 yaş 82 gün ile, 15 yıl önce 25 Kasım 2005 tarihinde Nürnberg takımına attığı golle üçüncü sırada yer alıyor.
Kamerun kökenli Youssoufa Moukoko, 1 ay önce Borussia Dortmund'un deplasmanda Hertha Berlin ile oynadığı maçta 85. dakikada oyuna girerek Bundesliga'da sahaya çıkan en genç futbolcu (16 yaş ve 1 gün) unvanını almış ve Nuri Şahin'in yaklaşık 15 yıllık rekorunu kırmıştı.
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